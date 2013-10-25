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İşkembe Dolması

İşkembe Dolması
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet büyük boy işkembe

500 gram satır kıyması

1 su bardağı pilavlık bulgur

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber,

1 çay kaşığı yenibahar

2 çorba kaşığı nane

Yeteri kadar tuz

YAPILIŞI

İşkembeleri yıkayıp temizleyin. Küçük kareler halinde kesip, kenarını dikin. Harç için kıymaya, bulgur, karabiber, pul biber, yenibahar, nane ve tuz ekleyip harmanlayın. Harcı işkembe parçalarının içlerine yarıdan az olacak şekilde doldurun. Açık kalan kenarlarını dikin. Tencereye yerleştirip, üzerilerini çatalla birkaç yerinden delin. Dolmaların üzerilerini bir parmak geçecek kadar su ekleyip pişmeye bırakın. Arada kontrol ederek pişirin. Sıcak servis yapın.
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