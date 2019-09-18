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İşkembe schnıtzel tarifi

Vazgeçilmez bir vitamin deposu işkembe farklı bir tarifle sizlerle...
İşkembe schnıtzel tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Kurban Bayramı
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg dana işkembe



(damar kısmından)



Yeteri kadar su



2 su bardağı un, 2 adet yumurta



1 su bardağı galeta unu



Yeteri kadar sıvıyağ, tuz



Servis için: Kızarmış patates



Limon dilimleri


YAPILIŞI

İşkembeyi yıkayıp bir tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su ekleyip yumuşayana dek pişirin. Süzüp iyice kurulayın. Daha sonra dört parmak genişliğinde ve 8-10 cm uzunluğunda olacak şekilde doğrayın. Un ve tuzu karıştırın. Yumurtaları çırpın. İşkembe parçalarını önce una, sonra yumurtaya en son da galeta ununa bulayın. Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin. Her parçanın üzerine 1 çorba kaşığı sıvıyağ gezdirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerleri kızarana dek pişirin. Servis tabağına alıp üzerine limon dilimi koyun. Kızarmış patatesle birlikte servis yapın.

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