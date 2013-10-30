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İsli Peynir Soslu Otlu Bulgur Üzerine Kuzu Pirzola

İsli Peynir Soslu Otlu Bulgur Üzerine Kuzu Pirzola
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bulgur için: 1 su bardağı ince bulgur

Yeteri kadar sıcak et suyu

1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

6-7 dal kıyılmış nane

7-8 dal kıyılmış maydanoz

1 çorba kaşığı tereyağı, tuz

Pirzola için: 10 adet kuzu pirzola

4 çorba kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak, 2 dal biberiye

Tuz, karabiber

Yoğurtlu sos için: 1 su bardağı yoğurt

2 diş dövülmüş sarımsak

50 gram rendelenmiş isli peynir

8-10 dal kıyılmış dereotu

6-7 dal kıyılmış nane, tuz

YAPILIŞI

1 Bulguru derin bir kaba koyun. Üzerini geçecek kadar et suyu, dolmalık fıstık, nane, maydanoz, tereyağı ve tuz ekleyin. Üzerini bir kapakla veya streç filme kapatın ve oda sıcaklığında suyunu çekene kadar bekletin. 2 Yoğurtlu sos için yoğurt, sarımsak, isli peynir, dereotu, nane, tuzu karıştırın. Diğer taraftan pirzolayı zeytinyağı, kıyılmış sarımsak, biberiye, tuz ve karabiber sosunda yarım saat bekletin. Servis yapmadan önce yapışmaz yüzeyli bir tavada kızartın. Servis tabağına önce yoğurtlu sosu, üzerine otlu bulguru ve en üste eti koyup, servis yapın
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