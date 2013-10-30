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İslim Köfte

İslim Köfte
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg kıyma

2 dilim bayat ekmek

1 adet yumurta

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

3 adet patlıcan

6-7 dilim kaşar peyniri

1 adet domates

1 çorba kaşığı salça

1 su bardağı su

3-4 dal dereotu

Yeteri kadar tuz

Kızartmak için:

Sıvı yağ

YAPILIŞI

Kıyma, ufalanmış ekmek, yumurta, rendelenmiş soğan, dövülmüş sarımsak, kekik, karabiber, pul biber ve tuzu iyice yoğurun. Harçtan ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp, elinizde yuvarlayın. Sıvı yağda kızartıp kenara alın. Patlıcanların kabuklarını alacalı soyup, boylamasına dilimleyin. Sıvı yağda kızartıp 3 dilim patlıcanı çapraz şekilde üst üste yerleştirin. Kalan dilimleri de aynı şekilde hazırlayın. Ortalarına köfte yerleştirip, patlıcanların uçlarını ortada toplayın. Üzerlerine kaşar peyniri ve dilimlenmiş domates yerleştirin. Kürdanla tutturup fırın kabına yerleştirin. Salça ve suyu iyice çırpıp, patlıcanların üzerilerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika pişirin. Dereotu ile süsleyip sıcak olarak servis yapın.
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