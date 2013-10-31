Ispanaklı Fırın Köfte

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ispanak yaprağını yıkayıp, süzdükten sonra kaynar suyun içinde 2-3 dakika bekletip, çıkarın. Kağıt havlu ile fazla suyunu aldıktan sonra ince kıyın ve derin bir kaba alın. İçine kıyma, rendelenmiş soğan ve yumurta ekleyin. Ekmek dilimini suyun içinde 2-3 dakika bekletin. Daha sonra suyunu sıkıp, içini kıymaya katın. Tuz, karabiber ve pul biber ekledikten sonra tüm malzemeyi iyice yoğurun. Yağlanmış ısıya dayanıklı bir fırın kabına köfte harcını ne çok ince, ne çok kalın olacak şekilde elinizle yayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Dilimleyip, fırınlanmış domates ve biberle birlikte sıcak olarak servis yapın.