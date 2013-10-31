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Sofra / Et Yemekleri / Ispanaklı Fırın Köfte

Ispanaklı Fırın Köfte

Ispanaklı Fırın Köfte
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
  • Diyet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

100 gram ıspanak yaprağı

Yeteri kadar kaynar su

400 gram köftelik kıyma

1 adet küçük boy soğan

1 adet yumurta

1 dilim bayat ekmek

Tuz

karabiber

pul biber

Servis için:

Domates ve biber

YAPILIŞI

Ispanak yaprağını yıkayıp, süzdükten sonra kaynar suyun içinde 2-3 dakika bekletip, çıkarın. Kağıt havlu ile fazla suyunu aldıktan sonra ince kıyın ve derin bir kaba alın. İçine kıyma, rendelenmiş soğan ve yumurta ekleyin. Ekmek dilimini suyun içinde 2-3 dakika bekletin. Daha sonra suyunu sıkıp, içini kıymaya katın. Tuz, karabiber ve pul biber ekledikten sonra tüm malzemeyi iyice yoğurun. Yağlanmış ısıya dayanıklı bir fırın kabına köfte harcını ne çok ince, ne çok kalın olacak şekilde elinizle yayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Dilimleyip, fırınlanmış domates ve biberle birlikte sıcak olarak servis yapın.
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