Jöleli Kuzu Eti

Eti tencereye alın. Defne yaprağı, 5 adet tane renkli biber ve etin üzerini geçecek kadar su ekleyip haşlayın. Et yumuşamaya başlayınca tuz ilave edin. İyice yumuşayınca ocaktan alıp soğumaya bırakın. Jöleyi et suyu ile pişirin. Dikdörtgen bir kalıba 1 çorba kepçesi jöle döküp, yaklaşık 3 dakika donması için dinlendirin. Üzerine maydanoz ve kalan 10 adet tane renkli biberi serpiştirin. Yeniden ince bir tabaka jöle dökün. 3 dakika daha dinlendirin. Etin yarısını koyup, yeniden jöle dökün ve dinlendirin. Havuç serpiştirip dökün. et parçalarını yerleştirin. Jöle döküp dinlendirin. Fasulye serpiştirip, son olarak jöle dökün. Buzdolabında 4-5 saat dinlendirin. Düz servis tabağına ters çevirip çıkarın. Reyhanla süsleyip servis yapın.