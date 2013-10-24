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Jöleli Kuzu Eti

Jöleli Kuzu Eti
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

750 gram yağsız kuzu but

parçaları

1 adet defne yaprağı

15 adet tane renkli biber

2 adet haşlanmış orta boy havuç

10 adet haşlanmış taze fasulye

1 paket toz jöle (52 gram)

4 su bardağı soğuk et suyu

10 dal maydanoz

İki buçuk çay kaşığı tuz

Süslemek için: Reyhan

YAPILIŞI

Eti tencereye alın. Defne yaprağı, 5 adet tane renkli biber ve etin üzerini geçecek kadar su ekleyip haşlayın. Et yumuşamaya başlayınca tuz ilave edin. İyice yumuşayınca ocaktan alıp soğumaya bırakın. Jöleyi et suyu ile pişirin. Dikdörtgen bir kalıba 1 çorba kepçesi jöle döküp, yaklaşık 3 dakika donması için dinlendirin. Üzerine maydanoz ve kalan 10 adet tane renkli biberi serpiştirin. Yeniden ince bir tabaka jöle dökün. 3 dakika daha dinlendirin. Etin yarısını koyup, yeniden jöle dökün ve dinlendirin. Havuç serpiştirip dökün. et parçalarını yerleştirin. Jöle döküp dinlendirin. Fasulye serpiştirip, son olarak jöle dökün. Buzdolabında 4-5 saat dinlendirin. Düz servis tabağına ters çevirip çıkarın. Reyhanla süsleyip servis yapın.
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