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Sofra / Et Yemekleri / Kabak Carpaccio Yatağında Misket Köfte

Kabak Carpaccio Yatağında Misket Köfte

Kabak Carpaccio Yatağında Misket Köfte
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

CARPACCIO İÇİN:

6 adet kabak

4 adet limon

4 diş sarmısak

tuz



KÖFTE İÇİN:

500 gram kıyma

1 adet soğan

1 adet yumurta

2 çorba kaşığı galeta unu

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı kimyon

Tuz, karabiber



KIZARTMAK İÇİN:

2-3 çorba kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber



SERVİS ETMEK İÇİN:

1.5 su bardağı yoğurt 1/4 demet nane

YAPILIŞI

Carpaccio için kabakları mandolin yardımıyla veya bıçak ile ince dilimleyin. Limonların suyunu sıkın ve sarımsakları rendeleyip tuz ekleyin. Tüm malzemeyi iyice karıştırıp en az 1 saat buzdolabında bekletin. Köfte harcı için soğanı temizleyip dörde bölün. Daha sonra tüm malzemeyi mutfak robotuna alıp çekin. Karışımdan cevizden biraz daha küçük parçalar koparıp yuvarlayın. Sıvı yağı ve toz kırmızıbiberi tavaya alıp ısıtın. Köfteleri ekleyip, sallayarak pişirin. Servis için nane yapraklarını elinizle parçalayarak veya bıçak yardımıyla doğrayıp yoğurda katın. Kabak carpaccio'ları servis tabağına dizin. Üzerine köfteleri koyun. Dilerseniz nane yapraklarıyla süsleyin. Hazırladığınız naneli yoğurtla beraber servis yapın
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