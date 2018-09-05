Kabak Carpaccio Yatağında Misket Köfte

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Carpaccio için kabakları mandolin yardımıyla veya bıçak ile ince dilimleyin. Limonların suyunu sıkın ve sarımsakları rendeleyip tuz ekleyin. Tüm malzemeyi iyice karıştırıp en az 1 saat buzdolabında bekletin. Köfte harcı için soğanı temizleyip dörde bölün. Daha sonra tüm malzemeyi mutfak robotuna alıp çekin. Karışımdan cevizden biraz daha küçük parçalar koparıp yuvarlayın. Sıvı yağı ve toz kırmızıbiberi tavaya alıp ısıtın. Köfteleri ekleyip, sallayarak pişirin. Servis için nane yapraklarını elinizle parçalayarak veya bıçak yardımıyla doğrayıp yoğurda katın. Kabak carpaccio'ları servis tabağına dizin. Üzerine köfteleri koyun. Dilerseniz nane yapraklarıyla süsleyin. Hazırladığınız naneli yoğurtla beraber servis yapın