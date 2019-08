Sofra Et Yemekleri Kaburga Dolması Tarifi

Kaburga Dolması Tarifi

Her yörenin kendine has lezzetleri olsa da Mardin'in kaburga dolması bir başka oluyor. Kendine has yorumuyla Mardin usulü kaburga dolması tarifi...

8 Kişilik

Zorluk Derecesi: Orta

Yemek Daveti

MARDİN