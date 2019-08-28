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Kaburga Dolması Tarifi

Her yörenin kendine has lezzetleri olsa da Mardin'in kaburga dolması bir başka oluyor. Kendine has yorumuyla Mardin usulü kaburga dolması tarifi...
Kaburga Dolması Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
  • MARDİN
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet kuzu kaburga



125 gram tereyağı



1 çay bardağı sıvıyağ



200 gram tatlı badem içi



300 gram kuşbaşı kuzu eti



Yeteri kadar sıcak su



2 su bardağı pirinç



Tuz, karabiber, yenibahar



Üzeri için:



2 çorba kaşığı zeytinyağı



1 çorba kaşığı salça



Yarım su bardağı su


YAPILIŞI

Tereyağı ve sıvıyağı bir tencereye alıp kızdırın. Üzerine badem ekleyip rengi dönene dek kavurun. Bademleri tencereden alın ve kuşbaşı eti koyun. Et suyunu salıp çekene dek kavurun. Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip kapağı kapalı olarak yumuşayana dek (gerekirse su ilave ederek) pişirin. Et suyunu çekince, yıkayıp süzdüğünüz pirinci üzerine ekleyin. Tuz ve karabiber katıp, birkaç dakika kavurun. Malzemenin üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edip kısık ateşte pişmeye bırakın. Pirinç yarı yarıya yumuşayınca tencereye bademleri ekleyin ve suyunu tamamen çekene dek pişirin. Kaburgayı cep şeklinde açın. Karabiber, tuz ve yenibaharı karıştırıp kaburganın içini ve dışını ovun. Hazırladığınız pilavı fazla dolu olmayacak şekilde kaburganın içine doldurun ve iki ucunu birleştirip kenarını mutfak ipiyle dikin. Daha sonra pişirme kağıdı serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin. Kaburga dolmasının üzerini önce pişirme kağıdı, sonra alüminyum folyo ile kaplayın. Önceden ısıtılmış 220 derece fırında 2-2.5 saat pişirin. Zeytinyağı, salça ve yarım su bardağı suyu karıştırıp etin üzerine sürün. Yeniden fırına koyup üzeri kızarana dek pişirin. İplerini kesip eti didikledikten sonra servis yapın.

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