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Kadınbudu köfte

Kadınbudu köfte
  • 6 Kişilik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

KÖFTE HARCI IÇIN:



600 gram yağsız kıyma,

1 çay bardağı pirinç

1 adet soğan,

1 adet yumurta

1 çorba kaşığı tereyağı,

1 çay kaşığı kimyon,

tuz, karabiber



KAPLAMASI IÇIN:



2 adet yumurta,

1 su bardağı galeta unu

Kızartmak için : Ayçiçek yağı

YAPILIŞI

Pırıncı küçük bir tencerede yumuşayıp lapa haline gelene kadar haşlayın. Kıymayı ikiye ayırın. Tereyağını bir tavaya alıp kıymanın yarısını ekleyin ve suyunu salıp çekene dek kavurun. Üzerine rendelenmiş soğan ekleyip pişene dek kavurun ve ocaktan alın. Büyük bir kapta haşlanmış pirinç, çiğ kıyma, kavrulmuş kıyma, yumurta ve baharatları yoğurun. 2-3 saat buzdolabında dinlendirin. Harçtan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve oval şekil verin. Un ve çırpılmış yumurtayı ayrı kaplara alın. Kızartma tavasına 1 parmak yüksekliğinde yağ koyun. Şekil verdiğiniz köfteleri önce una ardından yumurtaya ve tekrar una batırıp bekletmeden kızartın.
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