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Sofra / Et Yemekleri / Kağıt Kebabı Tarifi

Kağıt Kebabı Tarifi

Türk mutfağında kebabın hatırı sayılır bir yeri vardır. Farklı yörelerde kendine has tarifleriyle eti en lezzetli haline getirip yemeyi pek severiz. Sevdiğimiz bu lezzeti evde denemeye ne dersiniz? Kolay tarifiyle evde kağıt kebabı tarifi...
Kağıt Kebabı Tarifi
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

400 gram kemikli kuşbaşı kuzu eti

1 adet kabak

2 adet patates

8 adet arpacık soğan

8 adet kiraz domates

1 adet havuç

1 su bardağı bezelye

Yarım çay bardağı sıvıyağ

3 çorba kaşığı su

2-3 dal kekik, tuz, karabiber


YAPILIŞI

Kabak ve patatesi temizleyip irice doğrayın. Arpacık soğanları soyun. Domatesleri ikiye bölüp, havucu verev doğrayın. Eti geniş bir kaba alıp üzerine tüm sebzeleri ilave edin. Sıvıyağ, su ve kekiği ekleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayıp harmanlayın. Pişirme kağıdından 2 adet 30x40 cm'lik parça kesin. 1 parça pişirme kağıdını düz bir zemine koyup üzerine malzemenin yarısını yerleştirin. 2 kısa kenarını üst üste katlayın. Açılmasını önlemek için uçlarını kıvırın. Kalan malzemeyi de diğer pişirme kağıdına koyup aynı işlemi tekrarlayın. Katlanmış kısımları aşağıya gelecek şekilde bir fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 1 saat pişirin. Kağıt kebaplarının üst kısmını keserek servis yapın.

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