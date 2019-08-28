Kağıt Kebabı Tarifi

Kabak ve patatesi temizleyip irice doğrayın. Arpacık soğanları soyun. Domatesleri ikiye bölüp, havucu verev doğrayın. Eti geniş bir kaba alıp üzerine tüm sebzeleri ilave edin. Sıvıyağ, su ve kekiği ekleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayıp harmanlayın. Pişirme kağıdından 2 adet 30x40 cm'lik parça kesin. 1 parça pişirme kağıdını düz bir zemine koyup üzerine malzemenin yarısını yerleştirin. 2 kısa kenarını üst üste katlayın. Açılmasını önlemek için uçlarını kıvırın. Kalan malzemeyi de diğer pişirme kağıdına koyup aynı işlemi tekrarlayın. Katlanmış kısımları aşağıya gelecek şekilde bir fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 1 saat pişirin. Kağıt kebaplarının üst kısmını keserek servis yapın.