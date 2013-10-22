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Kalamarlı Köfte

Kalamarlı Köfte
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet tüp kalamar

100 gram karides

4 adet ahtapot bacağı

Yeteri kadar su

50 gram tereyağı

50 gram margarin

1 adet soğan

1 su bardağı dövülmüş ceviz

Tuz, karabiber, kekik,

pul biber, kimyon



Bulamak için:

1 su bardağı un

1 adet yumurta

1 su bardağı galeta unu



Kızartmak için: Sıvı yağ

Sos için:

2 çorba kaşığı mayonez

2 çorba kaşığı ketçap

1 adet küçük boy soğan

10'ar dal maydanoz ve dereotu

YAPILIŞI

Kalamar, karides ve ahtapot bacağını ayrı ayrı kaplarda, tuzlu suda haşlayıp, süzün. Hepsini keskin bir bıçakla çok ince olacak şekilde kıyın. Tereyağı ve margarini bir tavada eritip, kıyılmış soğanı kavurun. Ceviz, kalamar, karides ve ahtapot bacağını da kattıktan sonra, 3-4 dakika daha kavurmaya devam edin. Tuz ve baharatları katın. Şöyle bir çevirin ve tavayı ocaktan alıp, soğumaya bırakın. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp, avucunuzun içinde yuvarlayarak toplar hazırlayın. Önce una sonra çırpılmış yumurtaya en son da galeta ununa bulayıp, kızdırılmış sıvı yağda kızartın. Sos için derin bir kapta mayonez, ketçap, rendelenmiş soğan, kıyılmış maydanoz ve dereotunu karıştırın. Kalamarlı içli köfte ile birlikte servis yapın.

PÜF NOKTASI

Kalamar çok su içeren ve bu nedenle pişerken etrafa çok fazla yağ sıçratan bir deniz ürünü olduğundan, pişirirken fritöz ya da kapaklı bir tava kullanılmalıdır. Kalamarın çok çabuk yanabilen ve sertleşebilen bir yapısı olduğundan, pişirme süresine çok dikkat etmek gerekir. Tavada yapıyorsanız kısık ateşte pişirmelisiniz. Aksi takdirde kızgın tavanın dibine değen kalamar siyahlaşır ve lezzetinden çok şey kaybeder. Piştikten sonra hemen tüketilmelidir.
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