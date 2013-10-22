Kalamarlı Köfte

Sofra Tarifi

MALZEMELER 2 adet tüp kalamar



100 gram karides



4 adet ahtapot bacağı



Yeteri kadar su



50 gram tereyağı



50 gram margarin



1 adet soğan



1 su bardağı dövülmüş ceviz



Tuz, karabiber, kekik,



pul biber, kimyon







Bulamak için:



1 su bardağı un



1 adet yumurta



1 su bardağı galeta unu







Kızartmak için: Sıvı yağ



Sos için:



2 çorba kaşığı mayonez



2 çorba kaşığı ketçap



1 adet küçük boy soğan



10'ar dal maydanoz ve dereotu

YAPILIŞI Kalamar, karides ve ahtapot bacağını ayrı ayrı kaplarda, tuzlu suda haşlayıp, süzün. Hepsini keskin bir bıçakla çok ince olacak şekilde kıyın. Tereyağı ve margarini bir tavada eritip, kıyılmış soğanı kavurun. Ceviz, kalamar, karides ve ahtapot bacağını da kattıktan sonra, 3-4 dakika daha kavurmaya devam edin. Tuz ve baharatları katın. Şöyle bir çevirin ve tavayı ocaktan alıp, soğumaya bırakın. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp, avucunuzun içinde yuvarlayarak toplar hazırlayın. Önce una sonra çırpılmış yumurtaya en son da galeta ununa bulayıp, kızdırılmış sıvı yağda kızartın. Sos için derin bir kapta mayonez, ketçap, rendelenmiş soğan, kıyılmış maydanoz ve dereotunu karıştırın. Kalamarlı içli köfte ile birlikte servis yapın.