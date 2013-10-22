Kalamarlı Köfte

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet tüp kalamar
100 gram karides
4 adet ahtapot bacağı
Yeteri kadar su
50 gram tereyağı
50 gram margarin
1 adet soğan
1 su bardağı dövülmüş ceviz
Tuz, karabiber, kekik,
pul biber, kimyon
Bulamak için:
1 su bardağı un
1 adet yumurta
1 su bardağı galeta unu
Kızartmak için: Sıvı yağ
Sos için:
2 çorba kaşığı mayonez
2 çorba kaşığı ketçap
1 adet küçük boy soğan
10'ar dal maydanoz ve dereotu
YAPILIŞI
Kalamar, karides ve ahtapot bacağını ayrı ayrı kaplarda, tuzlu suda haşlayıp, süzün. Hepsini keskin bir bıçakla çok ince olacak şekilde kıyın. Tereyağı ve margarini bir tavada eritip, kıyılmış soğanı kavurun. Ceviz, kalamar, karides ve ahtapot bacağını da kattıktan sonra, 3-4 dakika daha kavurmaya devam edin. Tuz ve baharatları katın. Şöyle bir çevirin ve tavayı ocaktan alıp, soğumaya bırakın. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp, avucunuzun içinde yuvarlayarak toplar hazırlayın. Önce una sonra çırpılmış yumurtaya en son da galeta ununa bulayıp, kızdırılmış sıvı yağda kızartın. Sos için derin bir kapta mayonez, ketçap, rendelenmiş soğan, kıyılmış maydanoz ve dereotunu karıştırın. Kalamarlı içli köfte ile birlikte servis yapın.
PÜF NOKTASI
Kalamar çok su içeren ve bu nedenle pişerken etrafa çok fazla yağ sıçratan bir deniz ürünü olduğundan, pişirirken fritöz ya da kapaklı bir tava kullanılmalıdır. Kalamarın çok çabuk yanabilen ve sertleşebilen bir yapısı olduğundan, pişirme süresine çok dikkat etmek gerekir. Tavada yapıyorsanız kısık ateşte pişirmelisiniz. Aksi takdirde kızgın tavanın dibine değen kalamar siyahlaşır ve lezzetinden çok şey kaybeder. Piştikten sonra hemen tüketilmelidir.