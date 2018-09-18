Karabuğday Hafif Filiz Tatlı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

İncir, 1/3 karabuğday filizi, kuru üzüm, kakao ve suyu blenderden geçirip kenara alın. Muzları dilimleyip iki adet servis bardağına pay edin. Üzerlerine yaban mersininin yarısını ve 1'er çorba kaşığı süzme yoğurdu yerleştirin. Karabuğday filizlerinin yarısını bardaklara serpiştirip, üzerilerine incirli karışımı koyun. Kalan karabuğday filizlerini serpiştirip, muz, yaban mersini ve yoğurdu yerleştirin. Arzuya göre karabuğday filizleri ile süsleyip servis yapın.