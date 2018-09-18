Karabuğday Hafif Filiz Tatlı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 paket karabuğday filizi
4 adet kuru incir
1 tatlı kaşığı kuru üzüm
1 tatlı kaşığı kakao
3 çorba kaşığı su
2 adet yerli muz
10-12 adet yaban mersini
2 çorba kaşığı süzme yoğurt
YAPILIŞI
İncir, 1/3 karabuğday filizi, kuru üzüm, kakao ve suyu blenderden geçirip kenara alın. Muzları dilimleyip iki adet servis bardağına pay edin. Üzerlerine yaban mersininin yarısını ve 1'er çorba kaşığı süzme yoğurdu yerleştirin. Karabuğday filizlerinin yarısını bardaklara serpiştirip, üzerilerine incirli karışımı koyun. Kalan karabuğday filizlerini serpiştirip, muz, yaban mersini ve yoğurdu yerleştirin. Arzuya göre karabuğday filizleri ile süsleyip servis yapın.