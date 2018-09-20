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Karalahana Sarması

Karalahana Sarması
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 demet karalahana

1/2 kg kıyma

1 su bardağı pirinç

3 adet soğan

1/2 demet maydanoz

1 çorba kaşığı salça

1/2 su bardağı su

2 çorba kaşığı zeytinyağ

ı 1/2 tatlı kaşığı karabiber, pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI

Karalahanaları yumuşayana dek haşlayın. Bu arada iç malzemeyi çiğden karıştırın (zeytinyağı, baharatlar ve tuz hariç). Bir lahana yaprağını ikiye bölerek, içine harçtan doldurun. Açılmayacak şekilde sarıp, tencereye dizin Sarmaları geçmeyecek kadar su koyun. Kaynayana kadar pişirip, daha sonra tencerenin altını kısın. Yan yana pişince zeytinyağı, tuz, baharatları ekleyin. Su çok azalırsa biraz daha ekleyip, kısık ateşte sarmalar yumuşayana dek pişirin.
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