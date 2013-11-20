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Karnabahar Graten Eşliğinde Biftek

Karnabahar Graten Eşliğinde Biftek
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg karnabahar

4 dilim biftek

Yeteri kadar su

Yarım limonun suyu

2 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı un

Bir buçuk su bardağı oda

sıcaklığında süt

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

2 çorba kaşığı sıvı yağ

Tuz

karabiber

Kabı yağlamak için:

Tereyağı

YAPILIŞI

Çiçeklerine ayırdığınız karnabaharı tuz ve limon suyu eklenmiş suda 5 dakika haşlayın. Süzgece alıp iyice süzdürün. 2 Tereyağını bir tavaya alıp kızdırın. Üzerine un ekleyip kokusu gidene dek sarartmadan kavurun. Süt, tuz ve karabiber ekleyin. Karıştırarak koyulaşana dek pişirin. Ocaktan alıp üzerine çorba kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri katıp karıştırın. Bir fırın kabını tereyağı ile yağlayın. Karnabaharı kaba yerleştirin. Üzerine beşamel sosu gezdirin. Kalan kaşar peynirini serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana dek pişirin. 3 Diğer taraftan biftek dilimlerinin her iki yüzüne tuz ve karabiber serpin.

Sıvı yağı yapışmaz yüzeyli bir tavaya alıp, biftekleri önlü-arkalı kızartın. Karnabahar graten eşliğinde servis yapın.

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