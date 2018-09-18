Karnıyarık

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Patlıcanları alacalı soyup, yıkayın ve iyice kurulayın. Daha sonra her taraflarını tuzlayıp, 15-20 dakika dinlendirin. Elinizle sıkıp iyice kurulayın. Yarım su bardağı sıvı yağı tavaya alıp, ısıtın ve patlıcanları çevirerek her taraflarını kızartın. Patlıcanları fırın kabına yerleştirin. Boylamasına ortalarından kesip, harcı yerleştirmek için genişletin. Harç için küp doğranmış soğan ve irice kıyılmış sarımsağı 2 çorba kaşığı sıvı yağda soteleyin. Kıyma ekleyip sotelemeye devam edin. Küp doğranmış domates, kıyılmış biber, kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiber ilave edip bir-iki çevirin. Salça ekleyip karıştırın ve ocaktan alın. Harcı patlıcanların ortalarına pay edip, üzerilerine dilimlenmiş domates ve biber yerleştirin. Fırın kabına, tuz eklenmiş su ekleyip önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrol ederek 15 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.