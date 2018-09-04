Kayısı ve Bademli Et

Sofra Tarifi
MALZEMELER
5-6 adet kayısı
50 gram badem
600 gram kuşbaşı dana eti
2 çorba kaşığı zeytinyağı
2 çorba kaşığı tereyağı
100 gram arpacık soğan
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı elma sirkesi
2 diş sarımsak
2 su bardağı sıcak su
tuz, karabiber, kimyon
YAPILIŞI
Tencereye 2 çorba kaşığı zeytinyağını koyun ve ısıtın. Eti ekleyip yumuşayıncaya kadar pişirin. Üzerine tereyağı, arpacık soğan, salça ve sirke ekleyip kavurun. İnce kıyılmış sarımsak ve bademi ilave edin. Daha sonra sıcak su, tuz, karabiber ve kimyonu ekleyin. Sebzeler yumuşayana kadar pişirin. En son yarım ay şeklinde doğradığınız kayısıları ekleyip birkaç dakika daha pişirin ve sıcak servis yapın.