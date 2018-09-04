Kayısı ve Bademli Et

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tencereye 2 çorba kaşığı zeytinyağını koyun ve ısıtın. Eti ekleyip yumuşayıncaya kadar pişirin. Üzerine tereyağı, arpacık soğan, salça ve sirke ekleyip kavurun. İnce kıyılmış sarımsak ve bademi ilave edin. Daha sonra sıcak su, tuz, karabiber ve kimyonu ekleyin. Sebzeler yumuşayana kadar pişirin. En son yarım ay şeklinde doğradığınız kayısıları ekleyip birkaç dakika daha pişirin ve sıcak servis yapın.