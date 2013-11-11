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Kaz Ciğeri Otlu Çilek Çektirmesi

Kaz Ciğeri Otlu Çilek Çektirmesi
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

160 gram kaz ciğeri

2 dal tarhun

2 dal kekik

2 dalkişniş

2 dal biberiye

1 çorba kaşığı zeytinyağı

200 gram çilek

Yarım tatlı kaşığı sıvıyağ

2 adet kesmeşeker

nane yaprağı

1 tatlı kaşığı balzamik sirke

1 tatlı kaşığı tereyağı

tuz,

karabiber

3 dilim kızartılmış çavdar ekmeği

Servis için:

Semizotu salatası

YAPILIŞI

Ayrı bir tencerede, doğranmış çileği sıvı yağda soteleyin. Şeker ve nane yaprağı ekleyip, suyunu salana dek
pişirin. Suyunu süzüp, suyu ve çileği ayrı kaplara alın. Çilek sosuna, balzamik sirke ve tereyağı ekleyip iyice çırpın. Ekmekleri çilek soslu karışıma batırın. 3 Kaz ciğerini yapışmaz yüzeyli tavada, önlü arkalı kızartın. Ekmek dilimleri ve kaz ciğerini kat kat olacak şekilde servis tabağına yerleştirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip, semizotu salatası, çilek sosu ve çilekle servis yapın.
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