Kaz Ciğeri Otlu Çilek Çektirmesi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
160 gram kaz ciğeri
2 dal tarhun
2 dal kekik
2 dalkişniş
2 dal biberiye
1 çorba kaşığı zeytinyağı
200 gram çilek
Yarım tatlı kaşığı sıvıyağ
2 adet kesmeşeker
nane yaprağı
1 tatlı kaşığı balzamik sirke
1 tatlı kaşığı tereyağı
tuz,
karabiber
3 dilim kızartılmış çavdar ekmeği
Servis için:
Semizotu salatası
YAPILIŞI
Ayrı bir tencerede, doğranmış çileği sıvı yağda soteleyin. Şeker ve nane yaprağı ekleyip, suyunu salana dek
pişirin. Suyunu süzüp, suyu ve çileği ayrı kaplara alın. Çilek sosuna, balzamik sirke ve tereyağı ekleyip iyice çırpın. Ekmekleri çilek soslu karışıma batırın. 3 Kaz ciğerini yapışmaz yüzeyli tavada, önlü arkalı kızartın. Ekmek dilimleri ve kaz ciğerini kat kat olacak şekilde servis tabağına yerleştirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip, semizotu salatası, çilek sosu ve çilekle servis yapın.