Kaz Ciğeri Otlu Çilek Çektirmesi

pişirin. Suyunu süzüp, suyu ve çileği ayrı kaplara alın. Çilek sosuna, balzamik sirke ve tereyağı ekleyip iyice çırpın. Ekmekleri çilek soslu karışıma batırın. 3 Kaz ciğerini yapışmaz yüzeyli tavada, önlü arkalı kızartın. Ekmek dilimleri ve kaz ciğerini kat kat olacak şekilde servis tabağına yerleştirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip, semizotu salatası, çilek sosu ve çilekle servis yapın.

Ayrı bir tencerede, doğranmış çileği sıvı yağda soteleyin. Şeker ve nane yaprağı ekleyip, suyunu salana dek