Kekik Tütsülü Kuzu Pirzola

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pirzolaları zeytinyağı, tuz ve karabiber ile marine edip buzdolabında 30 dakika bekletin. 2 Daha sonra kızgın tavada her iki yüzlerini 2'şer dakika mühürleyip derin bir tencereye aktarın. Tencerenin üzerine çelik bir süzgeç oturtun. Kekikleri içine koyun ve yakıp duman çıkmasını sağlayın. Kekikler yanmaya başlayınca üzerine bir kapak kapatıp, 1-2 dakika (kekiklerin yeterince yandığından ve duman çıkardığından emin olun) tütsüleyin. Tütsüleme işlemi bittikten sonra pirzolaları önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-15 dakika daha pişirin. 3 Kabakları dilediğiniz şekilde kesip diri kalacak şekilde zeytinyağında soteleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Etle beraber servis yapın.