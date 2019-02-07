Kekikli Biberiyeli Bütün Bonfile

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Taze kekik, biberiye yaprakları, sarmısak, tuz ve karabiberi havanda iyice dövün. Eti bu karışımla iyice kaplayıp, mutfak ipi ile sararak bağlayın. Bir gece önceden veya pişirmeden 4-5 saat önce eti buzdolabında dinlendirin. Bonfileyi pişirmeden bir saat önce buzdolabından çıkarıp oda ısısına getirin. Geniş döküm bir tencereyi iyice kızdırıp, zeytinyağı ile yağlayın. Bonfilenin her tarafını çevirerek eti tavada mühürleyin. Döküm tencereyi daha sonra sos yapmak için kenara alın. Bonfileyi fırın tepsisine alıp, önceden ısıtılmış 200 derece fırında 45 dakika pişirin. Fırın termometresi kullanıyorsanız gösterge 120 olduğunda etiniz az pişmiş, 125 orta, 130'dan sonrası çok pişmiş olacaktır. Kullanmıyorsanız, eti dışarıya alın, bıçağın ucuyla derin bir çizik atın. İçindeki suyun rengine ve damak zevkinize göre karar vererek pişirmeye devam edin veya bitirin. Fırından çıkarıp dinlenmeye bıraktığınızda da bu süre içinde pişmeye devam edecek. Bu nedenle pişme kontrolünde bu noktaya dikkat edin. Fırından aldığınız bonfilenin üzerini pişirme kağıdı ve onun da üzerini alüminyum folyo ile kapatıp 15 dakika dinlendirin. Sos için mühürleme yaptığınız döküm tencereye elma sirkesi koyarak tavayı kazıyın. Krema, hardal, tuz ve karabiber ekleyip iyice karıştırın. Dinlenen bonfilenin altında biriken et suyu varsa onu da tavaya ekleyin. Sos kaynamadan tencerenin altını kapatın ve sos kabına alın. Bonfileyi keskin bir bıçak yardımı ile 2 cm'lik dilimler halinde kesin ve sosla birlikte servis edin.