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Kekikli Et Sote

Kekikli Et Sote
  • 3 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5-6 dal yabani kekik

400 gram kuşbaşı dana eti

Yeteri kadar sıcak su

2 adet küçük boy soğan

2 adet dolmalık biber

2 adet kırmızı biber

5 çorba kaşığı sıvıyağ

1 tatlı kaşığı biber salçası

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Eti tencereye alıp, suyunu salıp çekene dek pişirin. Daha sonra üzerine bittikçe su ilave ederek yumuşayıncaya kadar pişirin. Soğanı piyazlık, biberleri kuşbaşı doğrayın. Sıvı yağı bir tavaya alıp, soğan ve biberleri sote edin. Üzerine salçayı ekleyip bir-iki dakika daha kavurun. Etin suyunu çekmesine yakın sebzeli karışımı üzerine ekleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Birkaç dakika pişirip, elinizle iri parçalar halinde kopardığınız kekiği ilave edin. Bir-iki çevirip ocaktan alın.
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