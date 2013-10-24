Kekikli Et Sote

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Eti tencereye alıp, suyunu salıp çekene dek pişirin. Daha sonra üzerine bittikçe su ilave ederek yumuşayıncaya kadar pişirin. Soğanı piyazlık, biberleri kuşbaşı doğrayın. Sıvı yağı bir tavaya alıp, soğan ve biberleri sote edin. Üzerine salçayı ekleyip bir-iki dakika daha kavurun. Etin suyunu çekmesine yakın sebzeli karışımı üzerine ekleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Birkaç dakika pişirip, elinizle iri parçalar halinde kopardığınız kekiği ilave edin. Bir-iki çevirip ocaktan alın.