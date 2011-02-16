Sofra Tarifi
MALZEMELER
100 gram kurutulmuş heliz otu
1 su bardağı yeşil mercimek
1 adet orta boy soğan
2'şer adet domates ve sivri biber
3 çorba kaşığı tereyağı
1 çorba kaşığı domates salçası
500 gram orta yağlı kuzu eti
5 su bardağı su
Üzeri için:
Kurut + az su
2 adet orta boy soğan
150 gram tereyağı
2 çorba kaşığı domates salçası
Pulbiber, tuz
YAPILIŞI
ÖNCELİKLE heliz otu ve yeşil mercimeği ayrı ayrı yumuşayana kadar haşlayıp süzün. Heliz otunu elinizle sıkıp incecik kıyın ve bir kenara alın. İnce kıyılmış soğanı, küp doğranmış domates ve sivri biberi tereyağında kavurun. Salça ve kuzu etini ilave edip kavurmaya devam edin. Suyu ekleyip kısık ateşte 1 saat pişmeye bırakın. Heliz otu ve mercimeği ekleyip 2 taşım daha kaynattıktan sonra tencereyi ocaktan alıp, servis tabağına bölün. Rendelediğiniz kurutu az su ile karıştırarak açın ve keledoşun üzerine yayın. Diğer tarafta piyazlık doğranmış soğanı tereyağında kavurun. Salça, pulbiber ve tuz ilave edip 1-2 dakika daha kavurduktan sonra kurutun, üzerine döküp sıcak olarak servis yapın. Kurut:
Yağsız süt ya da ayrannın bez torbalarda süzüldükten sonra elde edilen
küçük topaçların güneşte kurutulmasıyla hazırlanır.
Kullanılacağı zaman sıcak suda 1 saat bekletilir.
Toprak güvecin içine sürtülerek hafif sulu kıvama geldikten
sonra kullanıma hazır hale gelmiş demektir.
Çorba ve çeşitli yemeklerde kullanılır.