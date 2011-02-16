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Sofra / Et Yemekleri / Keledoş

Keledoş

Keledoş
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • VAN
Sofra Tarifi

MALZEMELER

100 gram kurutulmuş heliz otu

1 su bardağı yeşil mercimek

1 adet orta boy soğan

2'şer adet domates ve sivri biber

3 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı domates salçası

500 gram orta yağlı kuzu eti

5 su bardağı su



Üzeri için:

Kurut + az su

2 adet orta boy soğan

150 gram tereyağı

2 çorba kaşığı domates salçası

Pulbiber, tuz

YAPILIŞI

ÖNCELİKLE heliz otu ve yeşil mercimeği ayrı ayrı yumuşayana kadar haşlayıp süzün. Heliz otunu elinizle sıkıp incecik kıyın ve bir kenara alın. İnce kıyılmış soğanı, küp doğranmış domates ve sivri biberi tereyağında kavurun. Salça ve kuzu etini ilave edip kavurmaya devam edin. Suyu ekleyip kısık ateşte 1 saat pişmeye bırakın. Heliz otu ve mercimeği ekleyip 2 taşım daha kaynattıktan sonra tencereyi ocaktan alıp, servis tabağına bölün. Rendelediğiniz kurutu az su ile karıştırarak açın ve keledoşun üzerine yayın. Diğer tarafta piyazlık doğranmış soğanı tereyağında kavurun. Salça, pulbiber ve tuz ilave edip 1-2 dakika daha kavurduktan sonra kurutun, üzerine döküp sıcak olarak servis yapın.
kurut
Kurut:
Yağsız süt ya da ayrannın bez torbalarda süzüldükten sonra elde edilen
küçük topaçların güneşte kurutulmasıyla hazırlanır.
Kullanılacağı zaman sıcak suda 1 saat bekletilir.
Toprak güvecin içine sürtülerek hafif sulu kıvama geldikten
sonra kullanıma hazır hale gelmiş demektir.
Çorba ve çeşitli yemeklerde kullanılır.
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