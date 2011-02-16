ÖNCELİKLE heliz otu ve yeşil mercimeği ayrı ayrı yumuşayana kadar haşlayıp süzün. Heliz otunu elinizle sıkıp incecik kıyın ve bir kenara alın. İnce kıyılmış soğanı, küp doğranmış domates ve sivri biberi tereyağında kavurun. Salça ve kuzu etini ilave edip kavurmaya devam edin. Suyu ekleyip kısık ateşte 1 saat pişmeye bırakın. Heliz otu ve mercimeği ekleyip 2 taşım daha kaynattıktan sonra tencereyi ocaktan alıp, servis tabağına bölün. Rendelediğiniz kurutu az su ile karıştırarak açın ve keledoşun üzerine yayın. Diğer tarafta piyazlık doğranmış soğanı tereyağında kavurun. Salça, pulbiber ve tuz ilave edip 1-2 dakika daha kavurduktan sonra kurutun, üzerine döküp sıcak olarak servis yapın.Yağsız süt ya da ayrannın bez torbalarda süzüldükten sonra elde edilenküçük topaçların güneşte kurutulmasıyla hazırlanır.Kullanılacağı zaman sıcak suda 1 saat bekletilir.Toprak güvecin içine sürtülerek hafif sulu kıvama geldiktensonra kullanıma hazır hale gelmiş demektir.Çorba ve çeşitli yemeklerde kullanılır.