Keşkekli Kuzu İncik

Sofra Tarifi

Keşkek için: 2 su bardağı aşurelik buğday 4 çorba kaşığı sıvı yağ 1 adet soğan 10 su bardağı sıcak su 2 litre oda sıcaklığında süt Tuz, karabiber İncik için: 4 adet kuzu incik 3 çorba kaşığı sıvı yağ 1 adet soğan, 4 diş sarımsak Yarım çorba kaşığı salça 1 çorba kaşığı un Yeteri kadar su 1 tatlı kaşığı tane karabiber 1 çay kaşığı toz kırmızıbiber 1 çay kaşığı zerdeçal, tuz Kızartmak için: Sıvı yağ

YAPILIŞI

Keşkeği hazırlamak için buğdayı 2-3 saat suda bekletip süzün. Bir tencereye 4 çorba kaşığı sıvı yağ koyup, ince kıyılmış soğanı rengi dönene dek kavurun. Üzerine su ve buğday ilave edip, pişmeye bırakın. Suyunu çekmek üzereyken sütü ekleyin. Buğday sütü yarı yarıya çekince tuz ve karabiber ilave edin. Tamamen çekince ocaktan alın. 2 Kuzu incikleri sıvı yağda çevirerek kızartın. 3 çorba kaşığı sıvı yağı bir tavaya alıp, ince kıyılmış soğan ve sarımsağı rengi dönene dek kavurun. 3 Üzerine kızarttığınız incikleri ilave edin. Birkaç dakika birlikte soteledikten sonra salça ve unu katın. Bir-iki dakika sonra üzerini geçecek kadar sıcak su, karabiber, toz kırmızıbiber, zerdeçal ve tuz ekleyin. Et yumuşayana dek pişirin ve keşkekle birlikte servis yapın.