Kestane Mantarlı Risotto Yatağında Bonfile

ekleyin. 1 çorba kepçesi et suyu ilave edin. Pirinç suyu çektikçe birer kepçe ekleyerek, et suyu bitene kadar işlemi tekrarlayın. Pirinç hafif sulu ve diri (al dente) hale gelince ocaktan alın. Üzerine parmesan peynirinin yarısını serpiştirin. Bonfile için zeytinyağından yarım çorba kaşığını kenara ayırın. Kalan zeytinyağı, sarımsak ve yoğurdu karıştırıp, 3-4 cm kalınlığında dilimlenmiş bonfileyi ekleyin. İyice karıştırıp, 8-10 saat dinlendirin. Daha sonra ızgarada önlü arkalı pişirin. Deniz tuzu ekleyip kenara alın. Hindi göğüs etini jülyen doğrayıp, kenara ayırdığınız yarım çorba kaşığı zeytinyağında soteleyin. Kuşkonmazları buharda 10 dakika haşlayıp, buzlu suya çıkarın. Daha sonra suyunu süzün. Risottoyu servis tabağına alın. Üzerine

bonfileyi yerleştirin. Yanına hindi ve kuşkonmaz koyun. Taze kekikle süsleyip servis yapın.

Tereyağının yarısını tavaya alıp, dilimlenmiş kestane mantarını soteleyin. Kalan tereyağını ayrı bir tencereye alıp, kıyılmış soğanı karamelize olana dek soteleyin. Pirinci yıkamadan ekleyip kavurun. Şarap, tuz, karabiber ve 1 kahve fincanı suda erittiğiniz safranı ilave edin. Pirinç şarabı çekince, mantarı