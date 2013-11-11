Kırmızı Soğan Garnatürlü Biftek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet büyük boy kırmızı soğan
2 dilim biftek
2 çorba kaşığı tereyağı
2 çorba kaşığı böğürtlen ya da vişne reçeli
2-3 çorba kaşığı limon suyu
Yarım su bardağı böğürtlen ya da vişne suyu
Tuz
Karabiber
Kekik
YAPILIŞI
Soğanları soyup, piyazlık doğrayın. Tereyağını tavaya alıp eritin, üzerine soğanı ekleyin ve kısık ateşte kavurun. Reçel, limon suyu, tuz, karabiber, kekik katın. Birkaç dakika sonra böğürtlen suyunu ekleyin. 15 dakika pişirip ocaktan alın. Biftekleri ızgarada pişirip, kırmızı soğan garnitürü ile birlikte servis yapın.