Kırmızı Soğan Garnatürlü Biftek

Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet büyük boy kırmızı soğan



2 dilim biftek



2 çorba kaşığı tereyağı



2 çorba kaşığı böğürtlen ya da vişne reçeli



2-3 çorba kaşığı limon suyu



Yarım su bardağı böğürtlen ya da vişne suyu



Tuz



Karabiber



Kekik