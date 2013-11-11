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Sofra / Et Yemekleri / Kırmızı Soğan Garnatürlü Biftek

Kırmızı Soğan Garnatürlü Biftek

Kırmızı Soğan Garnatürlü Biftek
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet büyük boy kırmızı soğan

2 dilim biftek

2 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı böğürtlen ya da vişne reçeli

2-3 çorba kaşığı limon suyu

Yarım su bardağı böğürtlen ya da vişne suyu

Tuz

Karabiber

Kekik

YAPILIŞI

Soğanları soyup, piyazlık doğrayın. Tereyağını tavaya alıp eritin, üzerine soğanı ekleyin ve kısık ateşte kavurun. Reçel, limon suyu, tuz, karabiber, kekik katın. Birkaç dakika sonra böğürtlen suyunu ekleyin. 15 dakika pişirip ocaktan alın. Biftekleri ızgarada pişirip, kırmızı soğan garnitürü ile birlikte servis yapın.
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