Kış Kabağı Dolması

Bal kabağının kabuklarını soyun ve tepesinden kapak kesip, içini oyun. Büyükçe bir tencerenin içine tereyağı koyup eritin ve balkabağını çevire çevire her tarafını kızartın. Ayrı bir tencereye aldığınız sıvı yağda yıkanmış ve süzülmüş pirinci hafif kavurun. Sıcak suyu katın ve kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Başka bir tencerede eti kendi suyunda kavurun ve pişen pirincin üzerine boşaltın. Bademi tavada rengi dönene kadar kavurun ve etin üzerine serpin. En üste kıyılmış maydanoz, yenibahar, reyhan, tuz ve karabiber serpip, karıştırın. Kabağın içini bu harçla doldurun ve geniş bir tencereye koyup, üzerine kabaktan kestiğiniz kendi kapağını kapatın. Sos için salça, su ve karabiberi bir tavada kaynatıp, dolmayı koyduğunuz tencereye boşaltın. Kısık ateşte 1 saat pişirin.