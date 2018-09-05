DETAYLI ARA
Sofra / Et Yemekleri / Kıymalı Kolay Mini Burger

Kıymalı Kolay Mini Burger

Kıymalı Kolay Mini Burger
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram kıyma

1 paket mini boş pastane poğaçası

9-10 dilim burger peyniri

3 çorba kaşığı sıvı yağı

1 adet soğan

​2 çorba kaşığı domates salçası

1/2 su bardağı sıcak su

Tuz, karabiber


YAPILIŞI

Sıvı yağı tavaya alıp ısıtın. İnce kıyılmış soğanı ekleyip rengi dönene dek kavurun. Ardından kıymayı ekleyip kavurmaya devam edin. Kıyma renk alınca içine salçayı ekleyin. Biraz karıştırıp sıcak suyu ilave edin. Suyunu çekene kadar kısık ateşte kapak kapatmadan pişirin. Tuz ve karabiberini ayarlayıp ocaktan alın. Pastane poğaçalarını ortadan ikiye kesin. Orta boy bir fırın kabına poğaçaların alt parçalarını yerleştirip, dilimlenmiş peynir koyun. Kıymalı harcı poğaçalara pay ettikten sonra üst parçalarını yerleştirin. Pişirme kağıdı ile üzerilerini kapatıp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika pişirin. Pişirme kağıdını alıp 5 dakika daha pişirin. Peynir iyice eridikten sonra fırından alıp sıcak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Fırında KayısıIı Kuzu İncik
Fırında KayısıIı Kuzu İncik
Ekmek Aşı
Ekmek Aşı
Sezeli Tavuk Ciğeri
Sezeli Tavuk Ciğeri
Anne Köftesi
Anne Köftesi
Kayısı ve Bademli Et
Kayısı ve Bademli Et
Kavurma
Kavurma
Kağıtta Ciğer
Kağıtta Ciğer
Siyez Bulgurlu, Havuç Soteli Kuzu İncik
Siyez Bulgurlu, Havuç Soteli Kuzu İncik

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN