Kıymalı Kolay Mini Burger

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Sıvı yağı tavaya alıp ısıtın. İnce kıyılmış soğanı ekleyip rengi dönene dek kavurun. Ardından kıymayı ekleyip kavurmaya devam edin. Kıyma renk alınca içine salçayı ekleyin. Biraz karıştırıp sıcak suyu ilave edin. Suyunu çekene kadar kısık ateşte kapak kapatmadan pişirin. Tuz ve karabiberini ayarlayıp ocaktan alın. Pastane poğaçalarını ortadan ikiye kesin. Orta boy bir fırın kabına poğaçaların alt parçalarını yerleştirip, dilimlenmiş peynir koyun. Kıymalı harcı poğaçalara pay ettikten sonra üst parçalarını yerleştirin. Pişirme kağıdı ile üzerilerini kapatıp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika pişirin. Pişirme kağıdını alıp 5 dakika daha pişirin. Peynir iyice eridikten sonra fırından alıp sıcak servis yapın.