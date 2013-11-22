Kıymalı Sebzeli Yumurta

Sofra Tarifi
MALZEMELER
300 gram kıyma
1 adet soğan
1 çay kaşığı ezilmiş sarımsak
5 çorba kaşığı zeytinyağı
2 adet kabak
2 adet patates
1 çay kaşığı tarçın
1 tatlı kaşığı karabiber
5 adet yumurta
Yeteri kadar tuz
Üzeri için:
Yarım demet dereotu
YAPILIŞI
Küp doğranmış soğan ve sarımsağı tencereye alıp, zeytinyağında soteleyin. Kıyma ekleyip, suyunu salıp yeniden çekene dek karıştırarak pişirin. Kabuğu temizlenip küp doğranmış kabak ve patates ilave edin. Karıştırarak sebzeler yumuşayana dek pişirin. Tarçın ve karabiber serpiştirip, tuzunu ayarlayın.
Teker teker yumurtaları ekleyip karıştırın. Üzerine kıyılmış dereotu serpip servis yapın.