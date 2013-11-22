Kıymalı Sebzeli Yumurta

Teker teker yumurtaları ekleyip karıştırın. Üzerine kıyılmış dereotu serpip servis yapın.

Küp doğranmış soğan ve sarımsağı tencereye alıp, zeytinyağında soteleyin. Kıyma ekleyip, suyunu salıp yeniden çekene dek karıştırarak pişirin. Kabuğu temizlenip küp doğranmış kabak ve patates ilave edin. Karıştırarak sebzeler yumuşayana dek pişirin. Tarçın ve karabiber serpiştirip, tuzunu ayarlayın.