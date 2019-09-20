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Kıymalı ve bulgurlu kırmızı biber dolması tarifi

Kıymalı ve bulgurlu kırmızı biber dolması tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg orta boy kırmızı biber



300 gram kıyma



1 su bardağı bulgur



1 Türk kahvesi fincanı pirinç



1 adet büyük boy soğan



Yarım demet kıyılmış dereotu



1 çorba kaşığı salça



8-10 adet kurutulmuş domates



2 su bardağı sıcak su



2 çorba kaşığı tereyağı



Tuz, karabiber


YAPILIŞI

Kırmızı biberlerin üst kısımlarını kapak şeklinde çıkarıp içlerini temizleyin. Bulgur ve pirinci yıkayıp süzün. Kıymayı geniş bir kaba alıp üzerine bulgur, pirinç, ince kıyılmış soğan, dereotu, salça, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Hazırladığınız harcı biberlerin içine doldurun. Ağızlarını kurutulmuş domatesle kapatın ve tencereye yerleştirin. Sıcak suyu üzerine gezdirin. Küçük parçalar halinde kestiğiniz tereyağını tencereye katın. 1 çay kaşığı tuz serpin. 20-25 dakika pişirip servis yapın.

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