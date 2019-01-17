Köfte İçinde Zerdeçallı Patates

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Köfte için kıyma, soğan, ekmek içi, karabiber ve tuzu geniş bir kaba alarak iyice yoğurun. Üzerini streç filmle kapatarak buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Daha sonra 15 eşit parçaya ayırın. Her birini yuvarlayıp başparmağınızla içlerine bastırarak çanak şekli verin ve fırın kabına dizin. Zerdeçallı patates için patateslerin kabuklarını soyup yıkadıktan sonra tencereye alın. Üzerlerini dört parmak geçecek kadar su ilave edip orta ateşte yanan ocağa oturtun. Kaynamaya başladıktan sonra 25 dakika haşlayın. Daha sonra patateslere çatal batırın, kolay batıyorsa haşlanmış demektir. Pişen patateslerin suyunu tamamen süzerek tekrar tencereye alın. Tereyağı, muskat, toz zerdeçal, karabiber, tuz ve sütü ilave ederek patates ezici ile veya çatalla ezerek püre haline getirin Püre ılındıktan sonra rendelenmiş peyniri ekleyip karıştırın. Karışımı köfte içlerine 1'er çorba kaşığı dolusu olacak şekilde pay edin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin. Fırından alıp, üzerlerine kaşar peyniri serpiştirin. Fırının ısısını 180 dereceye düşürün ve köfteleri yeniden fırına verip 10 dakika pişirin.