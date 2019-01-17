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Köfte İçinde Zerdeçallı Patates

Köfte İçinde Zerdeçallı Patates
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Köfte için:

600 gram orta yağlı köftelik kıyma

1 adet rendelenmiş soğan

1 dilim ufalanmış bayat ekmek

1 çay kaşığı karabiber,

1 çay kaşığı tuz

Zerdaçallı patates için:

4-5 adet ( 600 gram ) orta boy patates

1 çorba kaşığı tereyağı

1/2' şar çay kaşığı muskat, toz zerdeçal ve karabiber,

1 çorba kaşığı süt

100 gram rendelenmiş mozerella veya taze kaşar peyniri,

1 çay kaşığı tuz



Üzeri için:

2 çorba kaşığı rendelenmiş taze kaşar peyniri


YAPILIŞI

Köfte için kıyma, soğan, ekmek içi, karabiber ve tuzu geniş bir kaba alarak iyice yoğurun. Üzerini streç filmle kapatarak buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Daha sonra 15 eşit parçaya ayırın. Her birini yuvarlayıp başparmağınızla içlerine bastırarak çanak şekli verin ve fırın kabına dizin. Zerdeçallı patates için patateslerin kabuklarını soyup yıkadıktan sonra tencereye alın. Üzerlerini dört parmak geçecek kadar su ilave edip orta ateşte yanan ocağa oturtun. Kaynamaya başladıktan sonra 25 dakika haşlayın. Daha sonra patateslere çatal batırın, kolay batıyorsa haşlanmış demektir. Pişen patateslerin suyunu tamamen süzerek tekrar tencereye alın. Tereyağı, muskat, toz zerdeçal, karabiber, tuz ve sütü ilave ederek patates ezici ile veya çatalla ezerek püre haline getirin Püre ılındıktan sonra rendelenmiş peyniri ekleyip karıştırın. Karışımı köfte içlerine 1'er çorba kaşığı dolusu olacak şekilde pay edin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin. Fırından alıp, üzerlerine kaşar peyniri serpiştirin. Fırının ısısını 180 dereceye düşürün ve köfteleri yeniden fırına verip 10 dakika pişirin.

PÜF NOKTASI

Patatesler haşlandıktan hemen sonra sıcakken kalan malzemeyi ilave edip, ezerseniz malzemeler birbirine daha iyi karışır. Köfte çanaklarını hazırlarken arada sırada elinizi suyla ıslatarak çanakları kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Ayrıca mümkün olduğu kadar ince açın ki dışları kızarırken içleri de pişsin. Köftelere patates püresini yerleştirip pişmeye hazır hale getirdikten sonra üzerlerini hava almayacak gibi streç film ile kaplayarak buzdolabında 4-5 saat bekletebilirsiniz. Misafiriniz gelecekse bu şekilde önceden hazırlamak zaman kazandırır
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