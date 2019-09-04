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Köfteli Hingel Tarifi

Her yörede farklı ismiyle anılan hingel, aslında Erzurum yöresine ait bir hamur işidir. Farklı içlerle yapılan tarifleri olsa da köte sevenlerin seveceği tarifiyle köfteli hingel tarifi...
Köfteli Hingel Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti, Kutlama
  • ERZURUM
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için: 4 su bardağı un



1 adet yumurta, aldığı kadar su, tuz



Köfte harcı için: 500 gram dana kıyma



500 gram kuzu kıyma



1 adet ince kıyılmış soğan, tuz



1&rsquo;er çay kaşığı kimyon, karabiber,



toz kırmızıbiber



Hamurları bağlamak için:



Maydanoz sapı



Köfteleri pişirmek için:



1 Türk kahvesi fincanı su



1 çorba kaşığı tereyağı



Kızartmak için: Sıvıyağ


Servis için: Yoğurt

YAPILIŞI

Hamuru için un, yumurta ve tuzu yoğurma kabına alın. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar su ilave edin ve yoğurun. Hazırladığınız hamuru 25 eşit bezeye ayırın. Köfte harcı için tüm malzemeyi derin bir kapta iyice yoğurun ve harçtan iri ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Avucunuzun içinde yuvarlayın ve fırın tepsisine yerleştirin. Tepsiye 1 Türk kahve fincanı su ve ufak parçalara ayırdığınız tereyağını ilave edin. Üzerini alüminyum folyo ile kapatıp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-15 dakika pişirin. Bezelere ayırdığınız hamurların birini yarım cm kalınlığında açın. Ortasına bir çorba kasesini ters çevirin ve kenarlarını bıçakla keserek şekillendirin. Hamurun ortasına pişen köftelerden 1 adet yerleştirin. Bohça şeklinde kapatın ve maydanoz sapı ile bağlayın. Geri kalan beze ve köfteleri aynı şekilde hazırlayın. Daha sonra kızdırılmış sıvıyağda kızartın. Servis tabağına yoğurdu yayıp üzerine köfteli hingelleri yerleştirip sıcak servis yapın.

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