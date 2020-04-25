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Sofra Et Yemekleri Köfteli soğanlı güveç

Köfteli soğanlı güveç

Akşam ne pişirsem diye düşünüyorsanız...İşte sevdiklerinize yapabileceğiniz enfes bir tarif!
Köfteli soğanlı güveç
  • 6 Kişilik
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet soğan



10 adet kiraz domates



6 dal maydanoz



Yarım çay bardağı domates püresi



2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı



1/2 çay bardağı su



Tuz, karabiber, kimyon, toz kırmızı biber



KÖFTE HARCI İÇİN:



500 gram kıyma



1 adet soğan



Tuz, karabiber



2 dilim bayat ekmek içi


YAPILIŞI

Köfteleri hazırlamak için kıymayı geniş bir kaba alın. Üzerine rendelenmiş soğan, ıslatılıp suyu sıkıldıktan sonra ufalanmış bayat ekmek içi, tuz ve karabiber ekleyip yoğurun. Harçtan küçük mandalina kadar parçalar koparıp yuvarlak yassı köfteler hazırlayın. Soğanları temizledikten sonra halka şeklinde doğrayın ve bir kaba alın. Üzerine ikiye bölünmüş kiraz domates, kıyılmış maydanoz, tuz, karabiber, kimyon ve toz kırmızıbiber ekleyip harmanlayın. Soğanların yarısını yayvan bir güveç kabının dibine yerleştirin. Üzerine köfteleri koyun. Kalan soğanı ekleyin. Domates püresi, ayçiçeği yağı ve yarım çay bardağı suyu karıştırıp yemeğin üzerine gezdirin. Güvecin üzerini yağlı kağıt ve alüminyum folyo ile kapatın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 1.5 saat pişirin. Sıcak servis yapın.

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