Köfteli soğanlı güveç

Köfteleri hazırlamak için kıymayı geniş bir kaba alın. Üzerine rendelenmiş soğan, ıslatılıp suyu sıkıldıktan sonra ufalanmış bayat ekmek içi, tuz ve karabiber ekleyip yoğurun. Harçtan küçük mandalina kadar parçalar koparıp yuvarlak yassı köfteler hazırlayın. Soğanları temizledikten sonra halka şeklinde doğrayın ve bir kaba alın. Üzerine ikiye bölünmüş kiraz domates, kıyılmış maydanoz, tuz, karabiber, kimyon ve toz kırmızıbiber ekleyip harmanlayın. Soğanların yarısını yayvan bir güveç kabının dibine yerleştirin. Üzerine köfteleri koyun. Kalan soğanı ekleyin. Domates püresi, ayçiçeği yağı ve yarım çay bardağı suyu karıştırıp yemeğin üzerine gezdirin. Güvecin üzerini yağlı kağıt ve alüminyum folyo ile kapatın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 1.5 saat pişirin. Sıcak servis yapın.