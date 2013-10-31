Köfteli Yer Fıstığı Soslu Havuç

tencereye alıp üzerine soya sosu, 2 çorba kaşığı toz şeker, biber salçası ve 1 su bardağı sıcak su ekleyin. 10 dakika kapağı açık olarak pişirin ve blenderden geçirip püre haline getirin. 3 Havuçları soyun. Yaprakları varsa birkaç tanesini üzerinde bırakın. Tereyağını bir tavada eritin. Havuçları tavaya alıp kapağını kapatın. Kısık ateşte 15 dakika ara sıra karıştırarak sote edin. Havuçları tavadan alın. Aynı tavaya kalan 1 çorba kaşığı toz şeker ve yarım su bardağı suyu koyup, koyulaşana dek kaynatın. Üzerine havuçları ekleyin. Tavayı sallayarak karıştırıp 5-10 dakika pişirin. 4 Hazırladığınız köfteleri kızgın yağda kızartın. Fazla yağını almak

için kağıt havlu üzerine çıkarın. Birkaç dakika bekletip servis tabağına alın. Yanına sotelediğiniz havuçları

koyun. Üzerine yer fıstığı sosu gezdirin. Dövülmüş yer fıstığı serperek servis yapın.

Köfteleri hazırlamak için, bayat ekmeğin kenarlarını alıp bir kaba koyun. Üzerine süt ekleyin ve 5 dakika bekletin. Daha sonra iyice sıkın. Kıymayı geniş bir kaba alın. Üzerine sütte bekletip sıktığınız bayat ekmek, rendelenmiş soğan, kekik, tuz ve karabiber ekleyip iyice yoğurun. Hazırladığınız harçtan arzunuza göre köfteler hazırlayın. 2 Sos için 1 su bardağı kabukları soyulmuş tuzlu yer fıstığını iyice dövün. Bir