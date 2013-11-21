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Köfteli Yumurtalı Ispanak

Köfteli Yumurtalı Ispanak
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg ıspanak,

1 adet soğan

3 diş sarımsak

4 çorba kaşığı sıvı yağ

4 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı pul biber

Köfte için:

400 gram kıyma

2 dilim bayat ekmek

2 adet sarımsak,

1 adet soğan

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı kimyon

YAPILIŞI

Yemeklik doğranmış soğan ve kıyılmış sarımsağı sıvı yağda soteleyin. Kıyılmış ıspanağı ekleyip suyunu bırakana dek sotelemeye devam edin. Daha sonra fırın kabına alın. Köfte için kıyma, ıslatılıp suyu sıkılmış ekmek içi, kıyılmış sarımsak, kıyılmış soğan, kimyon, karabiber ve tuzu yoğurun. Köfteyi dört eşit parçaya ayırıp, simitten küçük halka şekli verin. Halkaları ıspanağın üzerine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, köfteler hafif renk değiştirene dek pişirin. Fırından alıp, köftelerin ortalarına 1'er adet yumurta kırın. Yeniden fırına yerleştirip, 180 derece fırında, yumurtalar pişene dek tutun. Arzuya göre pul biber serpip servis yapın.
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