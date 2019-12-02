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Kolay içli köfte...

İçli köfteyi yapmakta zorlanıyorsanız bu tarif tam size göre! İşte içli köftenin en kolay hali...
Kolay içli köfte...
  • 6 Kişilik
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

İç harcı için: Yarım kg kıyma



4 adet soğan, 2 çorba kaşığı tereyağı



1 su bardağı iri dövülmüş ceviz



Yarım demet maydanoz



Tuz, karabiber, pulbiber



Dışı için:



İki buçuk su bardağı ince bulgur



2 su bardağı kaynamış su



3 adet büyük boy patates



1 tatlı kaşığı biber salçası



1 adet yumurta, 1 çorba kaşığı un



1 Türk kahvesi fincanı sıvıyağ



1 tatlı kaşığı kimyon, tuz


YAPILIŞI

Öncelikle iç harcı için kıyma, yemeklik doğranmış soğan ve tereyağını bir tavada kavurun. Ceviz, kıyılmış maydanoz, tuz, karabiber ve pulbiber ekledikten sonra şöyle bir karıştırın. Ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Dışı için patatesleri haşlayın ve kabuklarını soyduktan sonra ezerek püre haline getirin. Ayrı bir kaseye aldığınız bulgurun içine kaynamış su katın ve ağzını kapatıp, suyunu çekene kadar bekletin. İçine ezilmiş patates, biber salçası, yumurta, un, sıvıyağ, kimyon ve tuzu koyup, en az 10 dakika yoğurun. Hazırladığınız bulgurlu karışımın yarısını fırına dayanıklı bir kabın içine ince olacak biçimde elinizle yayın. Üzerine soğutulmuş iç harcı serin. Kalan bulgurlu karışımı üzerine elinizle bastırarak yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Dilimleyerek servis yapın.

Aşçının notu:

Dilerseniz kolay içli köfteyi tepside değil de tek kişilik porsiyonlar şeklinde de hazırlayabilirsiniz.

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