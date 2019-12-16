Kolay içli köfte tarifi

Öncelikle iç harcı için kıyma, yemeklik doğranmış soğan ve tereyağını bir tavada kavurun. Ceviz, kıyılmış maydanoz, tuz, karabiber ve pulbiber ekledikten sonra şöyle bir karıştırın. Ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Dışı için patatesleri haşlayın ve kabuklarını soyduktan sonra ezerek püre haline getirin. Ayrı bir kaseye aldığınız bulgurun içine kaynamış su katın ve ağzını kapatıp, suyunu çekene kadar bekletin. İçine ezilmiş patates, biber salçası, yumurta, un, sıvıyağ, kimyon ve tuzu koyup, en az 10 dakika yoğurun. Hazırladığınız bulgurlu karışımın yarısını fırına dayanıklı bir kabın içine ince olacak biçimde elinizle yayın. Üzerine soğutulmuş iç harcı serin. Kalan bulgurlu karışımı üzerine elinizle bastırarak yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Dilimleyerek servis yapın.