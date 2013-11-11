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Sofra / Et Yemekleri / Kral Tacı

Kral Tacı

Kral Tacı
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet kuzu kaburga

2 çorba kaşığı tereyağı

3 dal biberiye

3 dal kekik

1 su bardağı su

tuz

YAPILIŞI

Kasabınıza kaburgayı ortadan ikiye böldürtüp, kemik aralarını açtırın ve kaburgayı taç şekline getirilebilecek şekilde hazırlatın. Daha sonra kaburgayı kenarlarından pamuklu iple bağlayıp, taç şeklinin sabitlenmesini sağlayın. Yuvarlak ve ısıya dayanıklı bir fırın kabına yerleştirin. Şeklinin bozulmaması için tam ortasını çöp şişlerle destekleyin. Üzerine tereyağı sürüp, biberiye ve kekik serpiştirin. Tuzunu ayarlayıp, su ekleyin. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında ortalama 3 saat pişirin. Pişme sırasında suyu azalırsa ilave edin. Sıcak olarak servis yapın.
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