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Kremalı Semizotu Yatağında Et Bohçaları Tarifi

Sofranızın vazgeçilmezi olacak kremalı semizotu yatağında et bohçaları nasıl hazırlanır? İşte kremalı semizotu yatağında et bohçaları tarifi...
Kremalı Semizotu Yatağında Et Bohçaları Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Yılbaşı, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 dilim dana bonfile



(çok ince dövülmüş)



Bir buçuk su bardağı krema



Yarım kg semizotu



3 çorba kaşığı tereyağı



2 çorba kaşığı un



1 çay bardağı süt



Yarım kahve fincanı



dolmalık fıstık



1 çorba kaşığı sıvıyağ



100 gram ceviz



100 gram antepfıstığı



Bir fiske rendelenmiş muskat



Tuz, karabiber


YAPILIŞI

Bonfilelerin her iki tarafını da tuz ve karabiberle tatlandırın. Üzerlerine oda sıcaklığındaki 1 çorba kaşığı tereyağı sürün. Un ve kalan 2 çorba kaşığı tereyağını bir tencereye alıp, unun kokusu çıkana kadar kavurun. İçine kremayı katın ve koyulaşana kadar karıştırarak pişirin. Bu karışımdan bir buçuk çorba kaşığı ayırın. Kalan kremalı karışıma sütü ekleyin ve karıştırarak yedirip, soğumaya bırakın. Dolmalık fıstığı sıvıyağda hafif pembeleştirin. İçine kıyılmış ceviz, antepfıstığı ve kenara ayırdığınız bir buçuk çorba kaşığı kremalı karışımı ekleyip, karıştırın. Muskat, tuz ve karabiberi ilave edin. Etlerin orta kısmına bu harcı paylaştırın ve bohça şekli vererek mutfak ipliği ile bağlayın. İki adet pişirme torbasının içine 3 adet olacak şekilde bohçaları koyun ve önceden ısıtılmış 230 derece fırında pişmeye bırakın. Etlerin üzeri fazla kızarmadan fırının ısısını 175 dereceye indirin ve etlerin üzerine bu esnada bir tepsi örterek 1 saat daha pişirin. Semizotunu yıkadıktan sonra ayıklayın ve yeşil kalmasını sağlamak için önce kaynayan suya daha sonra buzlu soğuk suya batırıp, çıkarın. Daha sonra kıyın ve kremayı ilave edip, karıştırın. Tuz ve karabiber ekleyin. Servis tabağına semizotlu karışımı yayıp üzerine et bohçalarını dizin.

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