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Sofra / Et Yemekleri / Kuru Domatesli Kuzu Gerdan

Kuru Domatesli Kuzu Gerdan

Kuru Domatesli Kuzu Gerdan
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet kuzu gerdan

15 adet kurutulmuş domates

Yarım çay bardağı sıvıyağ

8 adet küçük boy soğan

1 çorba kaşığı biber salçası

6 dal maydanoz

Yeteri kadar sıcak su

1 tatlı kaşığı tane karabiber

Tuz,

Kekik,

Kimyon,

Pu lbiber

YAPILIŞI

Eti yayvan bir kaba alıp üzerine sıvı yağ, kıyılmış maydanoz, tane karabiber, kekik, kimyon ve pul biber ekleyip 4 saat marine edin. Daha sonra bir fırın kabına yerleştirin. Soğanları temizleyip dörde, kurutulmuş domatesleri ise ikiye bölün. Domatesleri 10 dakika kaynar suda bekletin. Daha sonra süzüp soğanla birlikte fırın kabına alın. Salçayı bir çay bardağı sıcak suda açıp üzerine gezdirin. Etlerin üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Kabın üzerini alüminyum folyo ile kapatın.Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 1 saat pişirip, servis yapın.
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