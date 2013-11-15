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Kuru Etli Bulgur Pilavı

Kuru Etli Bulgur Pilavı
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

100 gram kuru et

2 su bardağı pilavlık bulgur

2-3 çorba kaşığı tereyağı

2 adet orta boy soğan

3 adet sivri biber

2 adet domates

1 çorba kaşığı salça

Yeteri kadar su,

tuz

YAPILIŞI

Bulguru yıkayıp, suyunu süzün. Tereyağını bir tencereye koyun ve kıyılmış soğanı ekleyip, pembeleşene kadar kavurun. Küp doğranmış kuru eti ilave edin ve 5-6 dakika daha kavurmaya devam edin. Kıyılmış sivri biber, kabuğu soyulmuş ve küp doğranmış domatesi ekleyin. Salça ve tuzunu katıp, 1-2 dakika kavurun. Bulgur ve üzerine çıkacak kadar su ekleyip, pişirmeye bırakın. Kısık ateşte suyunu çekene kadar tutun ve sıcak olarak servis yapın.
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