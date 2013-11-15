Kuru Etli Bulgur Pilavı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bulguru yıkayıp, suyunu süzün. Tereyağını bir tencereye koyun ve kıyılmış soğanı ekleyip, pembeleşene kadar kavurun. Küp doğranmış kuru eti ilave edin ve 5-6 dakika daha kavurmaya devam edin. Kıyılmış sivri biber, kabuğu soyulmuş ve küp doğranmış domatesi ekleyin. Salça ve tuzunu katıp, 1-2 dakika kavurun. Bulgur ve üzerine çıkacak kadar su ekleyip, pişirmeye bırakın. Kısık ateşte suyunu çekene kadar tutun ve sıcak olarak servis yapın.