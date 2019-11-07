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Sofra / Et Yemekleri / Kurutulmuş domatesli tandır tarifi

Kurutulmuş domatesli tandır tarifi

Etten vazgeçemeyenlere harika bir tarif... Kurutulmuş domates ve etin harika birleşimi sofralarınızın vazgeçilmezi olacak!İşte karşınızda kurutulmuş domatesli tandır tarifi!
Kurutulmuş domatesli tandır tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

800 gram kuzu eti



2 çorba kaşığı tereyağı



10 adet kurutulmuş domates



1 çorba kaşığı salça



1'er çay kaşığı tuz ve karabiber



3 adet patates



Kızartmak için: Sıvıyağ


YAPILIŞI

Eti çelik tencerede her iki tarafı da güzelce kızaracak şekilde mühürleyin. Tereyağını ilave edin ve eritin. Yağ kızdıktan sonra kurutulmuş domates ve salça ekleyip kısık ateşte 5 dakika kavurun. Daha sonra fırın tepsisine alıp üzerini yağlı kağıt ile kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 1.5 saat pişirin. Diğer taraftan küp doğradığınız patatesleri kızdırılmış sıvıyağda kızartın. Fırından çıkardığınız eti dilimleyin ve kızarmış patatesle sıcak olarak servis edin.

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