Kurutulmuş domatesli tandır tarifi

Eti çelik tencerede her iki tarafı da güzelce kızaracak şekilde mühürleyin. Tereyağını ilave edin ve eritin. Yağ kızdıktan sonra kurutulmuş domates ve salça ekleyip kısık ateşte 5 dakika kavurun. Daha sonra fırın tepsisine alıp üzerini yağlı kağıt ile kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 1.5 saat pişirin. Diğer taraftan küp doğradığınız patatesleri kızdırılmış sıvıyağda kızartın. Fırından çıkardığınız eti dilimleyin ve kızarmış patatesle sıcak olarak servis edin.