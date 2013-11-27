Kuzu Ciğer Sarma

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Küp doğranmış soğanı tereyağı - sıvı yağ karışımında soteleyin. Küçük küp doğranmış ciğer ve yüreği ekleyip suyunu çekene dek soteleyin. Pirinç ekleyip 5 dakika kavurun. Salça, nane, karabiber, tuz ve su ekleyip, suyunu çekene dek pişirin. Ayrı bir yerde kuzu gömlekleri sıcak suda, yumuşayana dek dinlendirin. Kare şeklinde kesip, ortalarına ciğerli karışımdan pay edin. Bohça şeklinde katlayıp, katlanan kısımları fırın kabının altına gelecek şekilde yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, kızarana dek pişirin. Sıcak olarak servis yapın.