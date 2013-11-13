Kuzu Çöp Şiş

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Eti marine etmek için rendelenmiş soğanın suyunu sıkıp bir kaba alın. İçine zeytinyağı, rendelenmiş sarımsak, tuz ve karabiberi ilave edip, karıştırın. Eti karışıma ekleyip, buzdolabında 2 saat bekleterek marine edin. Daha sonra çöp şişlere bir parça et, bir adet kiraz domates olmak üzere dizin. Yapışmaz yüzeyli bir tavada çevirerek pişirin. Yeşilliklerle birlikte sıcak servis yapın.