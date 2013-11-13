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Sofra / Et Yemekleri / Kuzu Çöp Şiş

Kuzu Çöp Şiş

Kuzu Çöp Şiş
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram kuşbaşı kuzu eti

16 adet kiraz domates



Marinesi için:

1 adet büyük boy soğan

2 çorba kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI

Eti marine etmek için rendelenmiş soğanın suyunu sıkıp bir kaba alın. İçine zeytinyağı, rendelenmiş sarımsak, tuz ve karabiberi ilave edip, karıştırın. Eti karışıma ekleyip, buzdolabında 2 saat bekleterek marine edin. Daha sonra çöp şişlere bir parça et, bir adet kiraz domates olmak üzere dizin. Yapışmaz yüzeyli bir tavada çevirerek pişirin. Yeşilliklerle birlikte sıcak servis yapın.
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