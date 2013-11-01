Kuzu Etli Bakla

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Baklayı yıkayıp ayıklayın. Daha sonra ikiye bölün. Bir kaba un, 1 çorba kaşığı limon suyu ve baklayı koyun. Baklanın üzerini geçecek kadar su ilave edin. Diğer taraftan, tereyağını bir tencereye koyup eritin. Üzerine küp doğranmış soğanı ilave edin. Soğanın rengi dönünce eti katın. Et suyunu salıp çekince, süzdüğünüz baklayı tencereye ekleyin. Üzerini geçecek kadar sıcak su ve tuz katıp, tencerenin kapağını kapatın. Ara sıra suyunu kontrol ederek ve azalmışsa ekleyerek, pişmeye bırakın. Ocaktan almadan 10 dakika önce sarımsak, nane ve kalan 1 çorba kaşığı limon suyunu ekleyin. Bakla ve et iyice yumuşayana dek pişirin.