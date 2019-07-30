Kuzu Etli Kabak Dolması Tarifi

Kabakların uçlarını kesip ikiye ayırın ve içlerini temizleyin. Eti bıçakla çok küçük parçalar şeklinde kesin. Maydanoz, dereotu ve naneyi yıkayıp ince doğrayın. Domatesin kabuğunu soyup küçük parçalar halinde doğrayın. Kabuğunu kullanmak üzere saklayın. Yeşillikler, pirinç, domates, et, pulbiber, 1 çorba kaşığı salça, 1 çorba kaşığı zeytinyağı ve tuzu bir kapta karıştırın. Harcı kabakların içine paylaştırın. Domates kabuğunu parçalar şeklinde kesip kabakların ağız kısımlarını kapatın. Kabakları tencereye dizin. Kalan salçayı 1 su bardağı su, kalan zeytinyağı ve tuzla karıştırıp kabakların üzerine gezdirerek dökün. Dolmaları kısık ateşte 30 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.