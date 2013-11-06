DETAYLI ARA
Sofra / Et Yemekleri / Kuzu Etli Kuskus

Kuzu Etli Kuskus

Kuzu Etli Kuskus
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket kuskus

500 gram kemikli kuzu eti

3 çorba kaşığı tereyağı

2 adet sivri biber

20 adet arpacık soğan

3 su bardağı sıcak su

10 adet kiraz domates

Yarım çay kaşığı karabiber

2-3 dal kıyılmış dereotu

Tuz

YAPILIŞI

Eti küçük parçalara ayırıp tencereye yerleştirin. Kendi suyunu salıp yeniden çekene dek pişirin. Tereyağı ilave edip, 2-3 dakika daha pişirin. Kıyılmış biber ve soğan ekleyip, 1 dakika soteleyin. Su ilave edin. Kuskus ekleyip, tuzunu ayarlayın. Tencerenin kapağını kapatıp, kuskus suyunu çekene dek, yaklaşık 10 dakika pişirin. Yemeği güveç kabına alıp, ikiye bölünmüş domates, karabiber ve dereotu ekleyin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirip, sıcak olarak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Kuzu Etli Bozbaş
Kuzu Etli Bozbaş
Yufkaya Sarılı Zeytinli Köfte
Yufkaya Sarılı Zeytinli Köfte
Hünkarbeğendi Patlıcanlı Keşkek İle
Hünkarbeğendi Patlıcanlı Keşkek İle
Zeytinli Mantar Sote Eşliğinde Zeytinli Köfte
Zeytinli Mantar Sote Eşliğinde Zeytinli Köfte
Zeytinli Güveç
Zeytinli Güveç
Hurmalı Kuzu Eti
Hurmalı Kuzu Eti
Yenidünya Kebabı
Yenidünya Kebabı
Soğanlı Yahni
Soğanlı Yahni

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN