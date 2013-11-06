Kuzu Etli Kuskus

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Eti küçük parçalara ayırıp tencereye yerleştirin. Kendi suyunu salıp yeniden çekene dek pişirin. Tereyağı ilave edip, 2-3 dakika daha pişirin. Kıyılmış biber ve soğan ekleyip, 1 dakika soteleyin. Su ilave edin. Kuskus ekleyip, tuzunu ayarlayın. Tencerenin kapağını kapatıp, kuskus suyunu çekene dek, yaklaşık 10 dakika pişirin. Yemeği güveç kabına alıp, ikiye bölünmüş domates, karabiber ve dereotu ekleyin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirip, sıcak olarak servis yapın.