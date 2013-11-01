Kuzu Etli Şevket-i Bostan

1 Şevket-i bostanı yıkayıp, temizleyin. Büyük yaprakları elinizle ikiye bölün. Küçükleri olduğu gibi bırakın. Bir tencereye su koyup ocağa oturtun. Kaynamaya başlayınca şevket-i bostanı içine atın. 15 dakika kaynatın ve süzüp kenara alın.

2 Kuzu etini haşlayın. Suyunu kenara ayırın. Soğanı piyazlık, kırmızı biberi jülyen doğrayın. Kayısıları dörde bölün.

3 Zeytinyağını bir tencereye alıp, soğanı rengi dönene dek kavurun. Üzerine şevket-i bostan, et, kırmızı biber ve kıyılmış sarımsak ekleyin. Birkaç dakika kavurduktan sonra kuru kayısı ve eti haşladığınız sudan 1 su bardağını tencereye ekleyin. Tuzunu ayarlayın. 15-20 dakika pişirip ocaktan alın.