Kuzu Kavurma

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Soğanları piyazlık doğrayın. Biberleri de küçük doğrayın. Zeytinyağını tavaya alın. Eti yağa koyup, suyunu bırakıp çekene kadar kavurun. Daha sonra üzerine doğranmış soğanı ekleyip, kavurmaya devam edin. Soğan renk değiştirince, biberleri ekleyin. Tuz, karabiber ve taze kekiği katın. En son ince kıyılmış maydanoz ekleyip, sıcak servis yapın.