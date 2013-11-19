DETAYLI ARA
Sofra / Et Yemekleri / Kuzu Kavurma

Kuzu Kavurma

Kuzu Kavurma
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram kuzu kuşbaşı

3 çorba kaşığı zeytinyağı

2 adet soğan

1 adet kırmızı biber

2 adet sivri biber

1 dal taze kekik

Yarım demet maydanoz

Tuz,

karabiber,

pul biber

YAPILIŞI

Soğanları piyazlık doğrayın. Biberleri de küçük doğrayın. Zeytinyağını tavaya alın. Eti yağa koyup, suyunu bırakıp çekene kadar kavurun. Daha sonra üzerine doğranmış soğanı ekleyip, kavurmaya devam edin. Soğan renk değiştirince, biberleri ekleyin. Tuz, karabiber ve taze kekiği katın. En son ince kıyılmış maydanoz ekleyip, sıcak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Kuzu Etli Bozbaş
Kuzu Etli Bozbaş
Yufkaya Sarılı Zeytinli Köfte
Yufkaya Sarılı Zeytinli Köfte
Hünkarbeğendi Patlıcanlı Keşkek İle
Hünkarbeğendi Patlıcanlı Keşkek İle
Zeytinli Mantar Sote Eşliğinde Zeytinli Köfte
Zeytinli Mantar Sote Eşliğinde Zeytinli Köfte
Zeytinli Güveç
Zeytinli Güveç
Hurmalı Kuzu Eti
Hurmalı Kuzu Eti
Yenidünya Kebabı
Yenidünya Kebabı
Soğanlı Yahni
Soğanlı Yahni

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN