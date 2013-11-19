Kuzu Kavurma

Sofra Tarifi
MALZEMELER
500 gram kuzu kuşbaşı
3 çorba kaşığı zeytinyağı
2 adet soğan
1 adet kırmızı biber
2 adet sivri biber
1 dal taze kekik
Yarım demet maydanoz
Tuz,
karabiber,
pul biber
YAPILIŞI
Soğanları piyazlık doğrayın. Biberleri de küçük doğrayın. Zeytinyağını tavaya alın. Eti yağa koyup, suyunu bırakıp çekene kadar kavurun. Daha sonra üzerine doğranmış soğanı ekleyip, kavurmaya devam edin. Soğan renk değiştirince, biberleri ekleyin. Tuz, karabiber ve taze kekiği katın. En son ince kıyılmış maydanoz ekleyip, sıcak servis yapın.