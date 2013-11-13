Kuzu Külbastı

Külbastıları tuzlayıp, ızgarada önlü arkalı kızartın. Pişerken kurumalarını önlemek için üzerilerine fırçayla eritilmiş tereyağı sürün. Damla sakızını derin dondurucuda 5 dakika bekletin ve havanda iyice dövün. Eti yayvan bir tencereye alın. Üzerine et suyu, sarımsak, sirke, dövülmüş damla sakızı, karanfil, kimyon, tarçın, tuz ve karabiber ilave edin. Kısık ateşte et iyice yumuşayana dek (gerekirse üzerine su ekleyerek) pişirin ve ocağı kapatın. 10 dakika demlendirip servis yapın.