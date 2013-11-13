Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kg kuzu külbastı
4 çorba kaşığı tereyağı
3-4 parça damla sakızı
1 su bardağı et suyu
8-10 diş kıyılmış sarımsak
3 kahve fincanı sirke
1 çay kaşığı toz karanfil
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı tarçın
Tuz
Karabiber
YAPILIŞI
Külbastıları tuzlayıp, ızgarada önlü arkalı kızartın. Pişerken kurumalarını önlemek için üzerilerine fırçayla eritilmiş tereyağı sürün. Damla sakızını derin dondurucuda 5 dakika bekletin ve havanda iyice dövün. Eti yayvan bir tencereye alın. Üzerine et suyu, sarımsak, sirke, dövülmüş damla sakızı, karanfil, kimyon, tarçın, tuz ve karabiber ilave edin. Kısık ateşte et iyice yumuşayana dek (gerekirse üzerine su ekleyerek) pişirin ve ocağı kapatın. 10 dakika demlendirip servis yapın.