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Kuzu sırtı dolması

Birçok coğrafyada farklı şekilde kendine yer bulan kuzu sırtı dolmasını bir de böyle deneyin! İşte leziz kuzu sırtı dolması tarifi...
Kuzu sırtı dolması
  • 4 Kişilik
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet kuzu sırtı



Yarım çay bardağı zeytinyağı



1 adet soğan, 1 diş sarmısak



1 adet kırmızı biber



100 gram ıspanak, tuz, karabiber



2 çorba kaşığı susam



Kızartmak için: Sıvıyağ


YAPILIŞI

KUZU sırtlarına uzunlamasına boydan boya kesik atarak bir cep oluşturun. 3 çorba kaşığı zeytinyağını bir tavaya alıp, piyazlık doğranmış soğan ve kıyılmış sarmısağı rengi dönene dek soteleyin. Üzerine ince kıyılmış biberi ekleyin. Birkaç dakika daha kavurup kıyılmış ıspanak ekleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Susamı da ekleyip, birkaç dakika birlikte kavurun ve ocaktan alın. Hazırladığınız harcı kuzu sırtlarında açtığınız ceplerin içine paylaştırın. Açılmalarını önlemek için kürdanla tutturun. Çok az yağladığınız döküm tavada çevirerek pişirin. Kürdanları çıkarıp dilimleyin. Üzerine susam serperek servis yapın.

Aşçının notu:

Hazırladığınız kuzu sırtlarını mangalda da pişirebilirsiniz.

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