Kuzu sırtı dolması

KUZU sırtlarına uzunlamasına boydan boya kesik atarak bir cep oluşturun. 3 çorba kaşığı zeytinyağını bir tavaya alıp, piyazlık doğranmış soğan ve kıyılmış sarmısağı rengi dönene dek soteleyin. Üzerine ince kıyılmış biberi ekleyin. Birkaç dakika daha kavurup kıyılmış ıspanak ekleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Susamı da ekleyip, birkaç dakika birlikte kavurun ve ocaktan alın. Hazırladığınız harcı kuzu sırtlarında açtığınız ceplerin içine paylaştırın. Açılmalarını önlemek için kürdanla tutturun. Çok az yağladığınız döküm tavada çevirerek pişirin. Kürdanları çıkarıp dilimleyin. Üzerine susam serperek servis yapın.

Aşçının notu:

Hazırladığınız kuzu sırtlarını mangalda da pişirebilirsiniz.