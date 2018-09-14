Kuzu Tandır ve İç Pilavı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Soğan, havuç ve kerevizi temizleyip küp doğrayın. Dişlerine ayrılıp temizlenmiş sarımsakla karıştırdıktan sonra bir fırın tepsisine yayın. Zeytinyağı, biberiye, kekik, tuz ve karabiberi karıştırıp. Kuzu kolu bu karışımla iyice ovun ve sebzelerin üzerine yerleştirin. Suyu tepsiye ilave edin. Tepsinin üzerini pişirme kağıdı ile birkaç kat olacak şekilde kapatın. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 3 saat pişirin. Diğer taraftan iç pilav için soğanı yemeklik doğrayıp tencereye alın ve sıvı yağda pembeleşene dek soteleyin. Ciğer ve dolmalık fıstık ilave edip karıştırarak hafif soteleyin. Yıkanıp suyu iyice süzülmüş pirinci ekleyip karıştırın. Pirincin üzerini bir parmak geçecek kadar kaynar su ilave edip, tereyağı ve baharatları katın. Tuzunu yaralayıp, tencerenin kapağını kapatın ve kaynayana kadar orta ateşte kaynadıktan sonra ocağın altını kısık olarak 5 dakika pişirin. Ocaktan alıp 20 dakika dinlendirin. Kıyılmış maydanoz ve dereotu ekleyip harmanlayın. Kuzu kolun kemiğini çıkarıp eti dilimledikten sonra iç pilav ve ızgara sebzeler ile birlikte servis yapın.