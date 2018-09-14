Kuzu Tandır ve İç Pilavı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
KUZU TANDIR İÇİN:
1 adet kuzu kol
1 adet soğan
1 adet havuç
1 adet kereviz
1 baş sarımsak
1/2 çay bardağı zeytinyağı
2 dal kıyılmış biberiye
4 dal kıyılmış kekik
1 su bardağı su
tuz, karabiber
IÇ PİLAV İÇİN:
1 adet büyük boy soğan
2 çorba kaşığı sıvı yağ
75 gram doğranmış kuzu ciğeri
2 çorba kaşığı dolmalık fıstık
1.5 su bardağı pirinç
4 çorba kaşığı tereyağı
2'şer çay kaşığı yenibahar
tarçın ve karabiber
3-4 dal maydanoz ve dereotu
1 çay kaşığı tuz
SERVİS İÇİN:
Izgara domates ve biber
YAPILIŞI
Soğan, havuç ve kerevizi temizleyip küp doğrayın. Dişlerine ayrılıp temizlenmiş sarımsakla karıştırdıktan sonra bir fırın tepsisine yayın. Zeytinyağı, biberiye, kekik, tuz ve karabiberi karıştırıp. Kuzu kolu bu karışımla iyice ovun ve sebzelerin üzerine yerleştirin. Suyu tepsiye ilave edin. Tepsinin üzerini pişirme kağıdı ile birkaç kat olacak şekilde kapatın. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 3 saat pişirin. Diğer taraftan iç pilav için soğanı yemeklik doğrayıp tencereye alın ve sıvı yağda pembeleşene dek soteleyin. Ciğer ve dolmalık fıstık ilave edip karıştırarak hafif soteleyin. Yıkanıp suyu iyice süzülmüş pirinci ekleyip karıştırın. Pirincin üzerini bir parmak geçecek kadar kaynar su ilave edip, tereyağı ve baharatları katın. Tuzunu yaralayıp, tencerenin kapağını kapatın ve kaynayana kadar orta ateşte kaynadıktan sonra ocağın altını kısık olarak 5 dakika pişirin. Ocaktan alıp 20 dakika dinlendirin. Kıyılmış maydanoz ve dereotu ekleyip harmanlayın. Kuzu kolun kemiğini çıkarıp eti dilimledikten sonra iç pilav ve ızgara sebzeler ile birlikte servis yapın.